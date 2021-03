Λίλαρντ: «Δικαιούμαι να ευστοχώ με τόσες ώρες προπόνησης που έχω κάνει» (vid)

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς σκόραρε 50 πόντους στην άμυνα των Πέλικανς και χάρη σε αυτόν η ομάδα του από το 100-117 στο 43' ανέτρεψε την κατάσταση και επικράτησε με 125-124.

Λίγο αργότερα και αφού τον είχε αποθεώσει ο Σακίλ Ο' Νηλ ο Λίλαρντ είπε για την ικανότητά του στο σουτ, «βάζω πολλές ώρες προπόνησης. Έχουμε τρομερούς σουτέρ στην Λίγκα με κορυφαίο όλων τον Στεφ Κάρι. Ο μεγαλύτερος σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Κι αυτός θα σου πει το ίδιο... αμέτρητες επαναλήψεις, αμέτρητες ώρες προπόνησης για να βλέπει ο κόσμος αυτά που κάνουμε. Προπόνηση σε ένταση αγώνα, με συγκέντρωση, με θυσίες όταν είσαι κουρασμένος και δε θες να προπονηθείς. Με τα χρόνια βελτιώνεσαι και κυρίως στο πνευματικό κομμάτι.

Αποκτάς αυτοπεποίθηση γιατί απλά το έχεις κάνει τόσες πολλές φορές, τόσες φορές που δεν ήθελες, αλλά το έκανες.

Είτε είναι εύκολο σουτ είτε δύσκολο. Είτε είναι στην πρώτη περίοδο είτε στην τελευταία, έχω αυτοπεποίθηση πως θα ευστοχήσω. Δικαιούμαι να ευστοχώ μετά από τόσες ώρες προπόνησης».

“You have the ultimate confidence that it’s going in… You put the time in and you deserve to make those shots.” @Dame_Lillard discusses delivering in crunch time. pic.twitter.com/wH5bDxuEIh

— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 17, 2021