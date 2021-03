Τζίμι Μπάτλερ: Στα... χνάρια του Ντουέιν Ουέιντ στο Μαϊάμι

Ο σταρ των Μαϊάμι Χιτ ήταν και πάλι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του στη νίκη επί των Ορλάντο Μάτζικ με 102-97 έχοντας 29 πόντους (10/13 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 9/10 βολές) και μια πληθωρική παρουσία στο παρκέ με 9 ασίστ, 7 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 1 τάπα και μόλις 1 λάθος.

Με αυτήν την επίδοση έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μαϊάμι Χιτ με τουλάχιστον 25 πόντους και 8 τελικές πάσες σε έξι σερί παιχνίδια. Ποιος ήταν ο προηγούμενος; Μα φυσικά ο Ντουέιν Ουέιντ!

Jimmy Butler has recorded at least 25 points and 8 assists in 6 straight games, tying Dwyane Wade for the longest streak in Heat history. pic.twitter.com/NCA3FAYPay

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 15, 2021