Σίμονς: «Φυσικά και θα συνεχίσω να έχω τον ίδιο κουρέα» (pic)

Ο Αυστραλός πόιντ φόργουορντ των Φιλαντέλφεια 76ers μίλησε για τον... κουρέα του, ο οποίος αποτέλεσε (λόγω Covid-19) την αιτία να απουσιάσει από το All Star Game της Ατλάντα.

Πάντως όπως ξεκαθάρισε δεν πρόκειται να τον... αλλάξει;: «Μου έστειλε μήνυμα. Ένιωσε άσχημα αλλά ότι έγινε-έγινε. Φυσικά και παραμένει ο κουρέας μου, άλλωστε έχει κάνει τις νέες γραμμες στα μαλλιά μου» ήταν τα λόγια του Σίμονς.

Ben Simmons on his barber: "He sent me a text. He felt bad, but you know, it is what it is. It's a crazy time right now. He's still my barber for sure, because he's got those fresh lineups."

— Rich Hofmann (@rich_hofmann) March 15, 2021