Δεν ήταν τόσο που η ομάδα του επικράτησε με 128-122, αλλά ούτε και ότι πέτυχε προσωπικό ρεκόρ καριέρας, στο καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι θα έχει έναν παραπάνω λόγο για να θυμάται το συγκεκριμένο παιχνίδι στην Οκλαχόμα και έχει να κάνει με τον... Κέβιν Ντουράντ.

Κι όμως! Ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού με τους 23 πόντους και τα 10 ριμπάουντ έγινε ο πιο νέος σε ηλικία παίκτης της Θάντερ που σημείωσε double-double όντας 19 χρονών και 78 ημερών. Ο προηγούμενος ήταν ο... Ντουράντ!

Aleksej Pokusevski passes Kevin Durant as the youngest player in Thunder/SuperSonics franchise history to record a double-double.

He is 19 years, 78 days old today.

(via @EliasSports) pic.twitter.com/5arWI0Rymo

