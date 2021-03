Ιντιάνα Πέισερς: Η μεγάλη επιστροφή του Κάρις Λεβέρτ! (pic)

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο ταλαντούχος έχει τεθεί στην διάθεση του Νέιτ Μπγιόργκεν, ο οποίος και αναμένεται να του δώσει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με αντίπαλο το Φοίνιξ.

Ο Λεβέρτ πήρε μέρος στην τετραπλή ανταλλαγή που τον έστειλε στην Ιντιανάπολις, ωστόσο έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση στο νεφρό προκειμένου να ξεπεράσει στο 100% ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Όμως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ο πρώην παίκτης των Νετς και νυν των Πέισερς θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα της Ιντιάνα θέλοντας να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις.

O Κάρις Λεβέρτ έχει αγωνιστεί φέτος σε 12 ματς του ΝΒΑ και μετράει κατά μέσο όρο 18,5 πόντους, 6 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ.

LeVert underwent surgery to treat renal cell carcinoma on the kidney upon its discovery in a physical exam shortly after arriving from Brooklyn in four-team trade centered on James Harden. LeVert has been ramping up in recent practices for his return with the Pacers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2021