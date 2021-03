O Εμπίντ φαβορί για το MVP, οι Λέικερς για το δαχτυλίδι! (pic)

Ο Τζοέλ Εμπίντ είναι ο παίκτης που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της φετινής σεζόν.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Λεμπρόν Τζέιμς, ενώ από... κοντά και ο Νίκολα Γιόκιτς. Πιο χαμηλά στην 4η θέση ακολουθεί ο Λούκα Ντόντσιτς και λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Στεφ Κάρι. Αντίθετα, ο «back to back» Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολουθεί στην 6η θέση των φαβορί για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

Όσον αφορά για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος; Οι Λέικερς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, ενώ ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής οι ενισχυμένοι, Μπρούκλιν Νετς.

Οι Κλίπερς είναι στην 3η θέση και οι Μιλγουόκι Μπακς στην 4η, με τους Τζαζ και τους Φιλαντέλφεια Σίξερς να ακολουθούν.

A look at the NBA MVP and title odds halfway through the season pic.twitter.com/7VuCIZa4v9

— ESPN (@espn) March 10, 2021