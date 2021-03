Όταν ο Ουέιντ έβαλε το πιο iconic buzzer beater της καριέρας του! (vid)

Ανήκει στο TOP 5 των κορυφαίων shooting guards στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο φοβερός και τρομερός Ντουέιν Ουέιντ είχε... τρελάνει κόσμο σαν σήμερα το 2009. O Flash πέτυχε το πιο iconic νικητήριο buzzer beater της καριέρας του κόντρα στους Μπουλς.

Άρπαξε την μπάλα από τον Σάλμονς και ... έσταξε το νικητήριο τρίποντο εκτός ισορροπίας, χαρίζοντας τη νίκη στους αγαπημένους του Χιτ και φωνάζοντας «Αυτό είναι το σπίτι μου».

Μία από τις σπουδαιότερες στιγμές στη μπασκετική σταδιοδρομία ενός ανθρώπου που μέτρησε 3 πρωταθλήματα με το Μαϊάμι.

On this day in 2009, @DwyaneWade reminded everybody who runs things in Miami with an iconic buzzer beater.

Wade County Forever pic.twitter.com/DFavUj3Vkd

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 9, 2021