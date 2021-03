Το «ανοικτό μικρόφωνο» του «Greek Freak» κατά τη διάρκεια του αγώνα την Ατλάντα, φτάνει και περισσεύει για να καταλάβει κάποιος το πόσο πολύ διασκέδασε την παρουσία του στο All Star Game.

Άλλωστε ο ίδιος είχε πει ότι «φέτος κοίταξα μόνο πώς να το διασκεδάσω» και φάνηκε και από το γεγονός ότι έδειχνε κινήσεις «break dance» στον Γιόκιτς. Αν δείτε το βίντεο που ακολουθεί θα... δέσει το γλυκό, αν και ο ίδιος, πέρα από την πλάκα, ήθελε πολύ και να νικήσει:

«Ελάτε παιδιά, ξέρω ότι είναι το All Star Game, αλλά ας παίξουμε άμυνα τώρα» ακούστηκε να λέει από τον πάγκο, ενώ δεν σταμάτησε να αστειεύεται με όλον τον κόσμο! MVP!

"I NEED somebody to believe in me!!"



Mic'd up Giannis at #NBAAllStar is pure comedy: pic.twitter.com/4GB6yI9cjG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 8, 2021