Αζάια Τόμας: «Αν υπήρχαν social media στην εποχή μας, ο Λαϊμπίρ θα έδινε ρέστα» (vid)

Αν μη τι άλλο ο αθλητισμός είναι γεμάτος από «what if», είτε έχει να κάνει με το μικρότερο γεγονός, είτε με το μεγαλύτερο. Ένα... ιντριγκαδόρικο «what if» έχει να κάνει με τα social media και τα όσα θα διαβάζαμε κατά καιρούς εάν υπήρχαν τις δεκαετίες του '80 και του '90 στο ΝΒΑ.

Ο Αζάια Τόμας ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη που παραχώρησε και αμέσως «έδειξε» έναν συγκεκριμένο συμπαίκτη του ο οποίος θα έκλεβε ολοκληρωτικά την παράσταση, είτε στο twitter είτε στο Instagram με τις αναρτήσεις του.

«Φαντάζεστε τα Bad Boys με twitter και Ιnstagram; Να λέγαμε τα όσα σκεφτόμασταν και τα όσα κάναμε; Θα είχε πολλή πλάκα. Και σίγουρα ο χειρότερος όλων θα ήταν ο Λαϊμπίρ! Επειδή είναι ανταγωνιστικός και καυστικός. Θα ήταν υπέροχο!».

NBA Legend @IsiahThomas is sure that The Bad Boys would have loved Twitter and Instagram... and didnt hesitate on which teammate would have been the most fun to follow @nba @DetroitPistons #NBATV2 pic.twitter.com/UHWlDs2eHq

— Thomas Bilde (@BildeTV2) March 7, 2021