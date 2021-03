All Star ΛεΜπρόν: Γηραιότερος παίκτης που ηγείται της ομάδας του σε πόντους-ασίστ-ριμπάουντ! (pic)

Έχει συνηθίσει να είναι αρχηγός ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο All Star Game και το ίδιο θα κάνει και φέτος, ψάχνοντας μια ακόμη νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στην Team Durant.

Ο Βασιλιάς με την παρουσία του στην γιορτή των κορυφαίων στην Ατλάντα θα γίνει ο γηραιότερος παίκτης που ηγείται της ομάδας του σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ.

Ακόμα ένα στατιστικό που δείχνει την επίδραση του στο παιχνίδι των Λέικερς, όπου μετρά φέτος 25.8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7.8 ασίστ.

At 36 years old, LeBron is the oldest player to lead his team in points, rebounds and assists at the All-Star Break

(via @EliasSports) pic.twitter.com/uLEKL7Iyiz

— SportsCenter (@SportsCenter) March 6, 2021