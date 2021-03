Η παρουσία του Μπλέικ Γκρίφιν στο Ντιτρόιτ ολοκληρώθηκε άδοξα. Αλλά με τον επιθυμητό τρόπο και για τις δύο πλευρές. Ο Μπλέικ Γκρίφιν συμφώνησε στην εξαγορά του συμβολαίου του (αξίας $36 εκατομμυρίων), μπαίνει στην αγορά των ελεύθερων παικτών και πλέον αναζητεί την επόμενη ομάδα του.

Ο ίδιος φαίνεται να αναζητεί ένα διεκδικητή του τίτλου. Με τους Λέικερς, τους Νετς, τους Ουόριορς, τους Κλίπερς και τους Χιτ να έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του. Τη φετινή σεζόν, σε 20 αγώνες με τους Πιστονς, ο Γκρίφιν μέτρησε 12.3 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ.

Griffin has interest from many of the NBA’s top playoff contenders and is expected to make a decision on his next team after conversations with prospective teams in the near future, sources said. https://t.co/8Qpbbp4ggE

