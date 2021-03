ΛεΜπρόν: «Ποτέ δεν παίρναμε τους Τζαζ στα video games» (vid)

Υπέροχο ήταν το κλίμα κατά τη διάρκεια του draft του All Star Game ανάμεσα στους αρχηγούς ΛεΜπρόν και Ντουράντ.

Ο Βασιλιάς που επέλεξε πρώτο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, βρέθηκε σε θέση να επιλέξει ψηλό ανάμεσα σε Γκομπέρ και Σαμπόνις και πήρε τον Λιθουανό, δικαιολογώντας την απόφαση του με φοβερό τρόπο.

«Ποτέ δεν παίρναμε τους Τζαζ στα video games, ακόμα και όταν έπαιζαν οι σπουδαίοι Μαλόουν και Στόκτον», είπε και έσκασαν και οι 2 στα γέλια.

Πάντως δεν τον... γλίτωσε τον Γκομπέρ που κατέληξε στην δικιά του ομάδα.

“We never played with Utah”

LeBron says he never picked the Jazz in video games @BRGaming

(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/aLynAFuiVB

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2021