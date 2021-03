Πόποβιτς: «Ο Κυβερνήτης είναι αδαής, ακούμε το ΝΒΑ, κρατάμε τη μάσκα» (vid)

Το Τέξας μετράει 2.672.266 κρούσματα κορονοϊού και 44.453 θανάτους. Και όμως, ο Κυβερνήτης του, Γκρεγκ Άμποτ, αποφάσισε πως η μάσκα δεν είναι πλέον υποχρεωτική.

Στον προπονητή των Σαν Αντόνιο Σπερς, Γκρεγκ Πόποβιτς δεν άρεσε η απόφαση. Και αφού χαρακτήρισε τον Κυβερνήτη «αδαή», πρόσθεσε: «Όσον αφορά στους παίκτες, ακούμε το ΝΒΑ, όχι τον Κυβερνήτη. Η απόφαση του είναι μυστηριώδης. Συμπεριφέρεται λες και η πανδημία έχει τελειώσει, όταν όλη επιστήμη μας λέει το αντίθετο».

Πριν από οκτώ μήνες, ο Άμποτ είχε προχωρήσει στην ίδια κίνηση, με τα κρούσματα και τους νεκρούς από τον κορονοϊό να έχουν ραγδαία άνοδο.

Spurs coach Gregg Popovich says @GovAbbott decision to lift Texas mask mandate is "mystifying" and "ignorant."

More Pop: "Basically you're saying, 'if you get infected, you die, that's the way it goes. We got to open up,' This is really ridiculous.' #KSATsports #KSATnews pic.twitter.com/sWX0y1t1rO

