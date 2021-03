Αρχικά ο Μπούκερ έπιασε το πόδι του Κάλντγουελ-Πόουπ και του έκανε φάουλ, κάτι που δεν άφησε αναπάντητο ο παίκτης των Λέικερς.

Στη συνέχεια ο KCP βρήκε την ευκαιρία να του κάνει σκληρό φάουλ, με τον ηγέτη του Φοίνιξ να προσγειώνεται άσχημα.

Δείτε τη φάση

Things getting chippy between D-Book and KCP. pic.twitter.com/I55n7sK3ZL

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2021