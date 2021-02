Ο Τζίμι Μπάτλερ είναι ο τέλειος συμπαίκτης. Στο παρκέ και έξω απ' αυτό. Το ΝΒΑ θέλησε να τον συμπεριλάβει στον αγώνα του φετινού All Star Game, μετά την δεδομένη απουσία του Κέβιν Ντουράντ, αλλά ο Μπάτλερ αρνήθηκε! Τη θέση του KD πήρε τελικά ο Ντομάντας Σαμπόνις των Ιντιάνα Πέισερς, αλλά ο λόγος για την άρνηση του Μπάτλερ είναι μοναδικός.

Ο 31χρονος γκαρντ αρνήθηκε την πρόσκληση, επειδή στο All Star Game δεν θα αγωνιστεί ένας από τους αθλητές που αδικήθηκαν και έμειναν εκτός, ο Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο συμπαίκτης του Μπάτλερ, έχοντας αγωνιστεί μόλις σε 21 αγώνες φέτος, μετράει 20.1 πόντους, 7.8 ριμπάουντ, 7.8 ασίστ και 1.9 κλεψίματα σε μέσο όρο.

Report: Jimmy Butler was chosen to be All-Star, but he refused to attend game without Bam Adebayo https://t.co/O31EYfmxFk

