Ανέκδοτο είπατε; Όχι πια. Φροντίζει γι' αυτό ο Ράσελ Ουέστμπρουκ και ο Μπράντλεϊ Μπιλ. Πλέον, οι Ουίζαρντς μετρούν πέντε σερί νίκες, έχοντας το δεύτερο καλύτερο σερί αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ, πίσω από τις 6 νίκες των Μπρούκλιν Νετς! Απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, την 5η νίκη των «μάγων», ο Ουέστμπρουκ είχε 32 πόντους, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ και ο Μπιλ 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ!

What a night for these two

Russ: 32 PTS | 14 REB | 9 AST

Beal: 33 PTS | 7 REB | 6 AST

Five straight wins for the Wizards pic.twitter.com/jSDiV7b5W7

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 23, 2021