Μπάτλερ: Πρώτος παίκτης στην ιστορία των Χιτ με 2 σερί triple double (pic)

Συνεχίζει να προσφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού ο Τζίμι Μπάτλερ

Ο Jimmy Buckets έγινε ο 1ος παίκτης στην ιστορία των Χιτ με 2 σερί triple double, αφού είχε 13 πόντους με 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ κόντρα στους Ουόριορς.

Επιπλέον αυτό ήταν το 6ο triple double της καριέρας του με το Μαϊάμι και ξεπέρασε τον Ντουέιν Ουέιντ, αφήνοντας τον τρίτο

Jimmy Butler is the 1st player in Heat history with a triple-double in consecutive games after finishing with 13 pts, 12 rebs & 11 ast vs the Warriors.

It was also his 6th career triple-double with the Heat, breaking a tie with Dwyane Wade for the 2nd-most in franchise history pic.twitter.com/uQEyiqM1Or

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 18, 2021