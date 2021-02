Κάρι: Οι 2 clutch τριποντάρες που... εκτέλεσαν τους Χιτ! (vid)

Oι Ουόριορς πήραν μια μεγάλη νίκη στην παράταση κόντρα στους Χιτ, με τον Στεφ Κάρι να δείχνει την κλάση του.

Ο ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ με 2 τρίποντες βόμβες στο τελευταίο λεπτό... έκοψε τα πόδια του Μαϊάμι, ενώ τους έδωσε τη χαριστική βολή στα 16 δευτερόλεπτα.

Απολαύστε τον

Steph knew it was over after another clutch three in OT pic.twitter.com/ceAqC9cbQ6

