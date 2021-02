ΝΒΑ: Ο Χάρντεν φόρεσε τη φανέλα της Γιουβέντους και δήλωσε φαν του Ντιμπάλα! (vid)

Οι τάσεις φυγής του… βασάνισαν τους Ρόκετς, πριν πάρει τα ταλέντα του και μετακομίσει στην Ανατολή για λογαριασμό των Νετς. Πλέον ο Τζέιμς Χάρντεν αποτελεί μέλος της Big Three του Μπρούκλιν, πλαισιώνοντας τους Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ με στόχο το πρωτάθλημα.

Ο «Μούσιας» πόζαρε με τη φανέλα της Γιουβέντους και είχε ένα μήνυμα να στείλει στον Πάουλο Ντιμπάλα! «Τι κάνεις Ντιμπάλα; Είμαι ο Τζέιμς Χάρντεν, θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα και να σου πω πως είμαι μεγάλος θαυμαστής σου. Καλή τύχη».

@jharden13 with a special message for @PauDybala_JR whilst looking fly in our kit @adidasfootball pic.twitter.com/hotW2cOM59

— JuventusFC (@juventusfcen) February 12, 2021