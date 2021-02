ΛεΜπρον: «Δεν έχω ούτε ενέργεια, ούτε ενθουσιασμό για το All Star Game» (pic)

Χθες ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το φετινό All Star Game και ως συνήθως ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι πρώτος σε ψήφους. Μπορεί ο κόσμος να χάρηκε με την είδηση ότι θα γίνει τελικά η διοργάνωση, οι παίκτες όμως δεν έχουν την ίδια διάθεση.

Ειδικά οι παίκτες που πήγαν στην «φούσκα» έχουν περάσει πολλά και ο ΛεΜπρον Τζέιμς παραδέχεται δημόσια ότι δεν θέλει να βρεθεί εκεί. «Δεν έχω καθόλου ενέργεια και ενθουσιασμό για το φετινό All Star. Θα είμαι σωματικά, όχι ψυχικά».

Ο «Βασιλιάς» παραδέχτηκε ότι περίμενε το διάλλειμα των πέντε ημερών του Μαρτίου, μετά ειδικά από τον λίγο χρόνο που είχε για να ξεκουραστεί, ενώ και η πανδημία τον επηρεάζει.

LeBron: “I have zero energy and zero excitement about an All-Star game this season.” He said he was looking to a five-day break in March after the shortened offseason and believes it is not a wise decision during the pandemic, either. “I’ll be there physically but not mentally”

— Dave McMenamin (@mcten) February 5, 2021