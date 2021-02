O Γουντ αποχώρησε με καροτσάκι από το παρκέ, αλλά ήθελε να ρίξει τις βολές! (vid)

Άτυχος στάθηκε ο Κρίστιαν Γουντ κόντρα στους Γκρίζλις.

Ο ψηλός των Ρόκετς τραυματίστηκε στον αστράγαλο και χρειάστηκε να φύγει με καροτσάκι από το παρκέ.

Μάλιστα ο ίδιος θέλησε να ρίξει τις βολές πριν αποχωρήσει όπως είχαν κάνει παλιότερα οι Κόμπι Μπράιαντ και Κλέι Τόμπσον, αλλά οι συμπαίκτες του τον έπεισαν να μην το κάνει.

Christian Wood rolls his right ankle, the same one that sidelined him for three games recently.

Prayers up for Christian. pic.twitter.com/R9JRrQfw5w

— Jackson Gatlin (@JTGatlin) February 5, 2021