Κέμπα: Είχε 1/12 σουτ με Λέικερς, 2η χειρότερη επίδοση της καριέρας του! (pic)

Η αστοχία του Κέμπα Ουόκερ στοίχισε στους Σέλτικς στο ματς με τους Λέικερς.

Ο Κέμπα σούταρε με 1/12 απέναντι στους λιμνάνθρωπους και αυτή ήταν η 2η χειρότερη επίδοση της καριέρας του.

Λίγο έλειψε να κάνει την χειρότερη, αφού το 2013 σαν παίκτης των Χόρνετς σουταρε με 1/13 κόντρα στους Σέλτικς.

Kemba Walker shot 1-12 tonight (8.3%).

That is his 2nd-worst in a game in his career (min. 10 FGA).

He shot 1-13 (7.7%) against the Celtics in 2013. pic.twitter.com/NBX4C17c5D

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 31, 2021