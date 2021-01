Ο Λίλαρντ πέτυχε δύο τρίποντα σε 11 δευτερόλεπτα και έδωσε τη νίκη στους Μπλέιζερς κόντρα στους Μπουλς, με σκορ 123-122. Οι συμπαίκτες του τον περίμεναν στα αποδυτήρια για την αποθέωση. Η οποία διέθετε μπόλικα λίτρα νερού. Και πολλές κραυγές!

Δείτε το βίντεο του μπουγέλου!

They didn’t even let him get in the door pic.twitter.com/pMSGnhf04r

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 31, 2021