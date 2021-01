Νικς: Παρακολουθούν στενά τον Ζακ ΛαΒίν και δεν θα τα παρατήσουν εύκολα! (pic)

Το συμβόλαιο του Ζακ ΛαΒίν ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2022. Αυτή τη στιγμή, παρά το ενδιαφέρον τόσο των Νετς, όσο και των Νικς, οι Σικάγο Μπουλς δεν επιθυμούν να τον ανταλλάξουν. Μέχρι αποδείξεως του αντίθετου. Οι Νικς δεν πρόκειται να αφήσουν την περίπτωση έτσι απλά. Δική τους πρόθεση είναι η αναμονή. Ακόμη και αν χρειαστεί και αυτή η σεζόν. Προκειμένου, αν ο ΛαΒίν δεν ανανεώσει με τους Μπουλς, να έχουν ένα προβάδισμα για την απόκτησή του μέσω ανταλλαγής.

Φέτος ο ΛαΒίν μετράει 27 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ σε 17 αγώνες με τους Μπουλς.

