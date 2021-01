Οι απίθανοι Τζαζ δεν σταματούν τα ρεκόρ! (pic)

Οι Μορμόνοι έχουν βαλθεί να τρελάνουν το ΝΒΑ φέτος.

Έχουν το κορυφαίο ρεκόρ σε όλο το ΝΒΑ, ωστόσο το πράγμα δεν σταματά εκεί.

Μετά τη νίκη επί των Μάβερικς, έφτασαν τις 11 σερί νίκες το οποίο είναι το καλύτερο σερί αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ.

Επιπλέον έχουν 9 σερί ματς με 15+ τρίποντα (2ο κορυφαίο στην ιστορία). Τέλος η Γιούτα είχε 265 τρίποντα τον Γενάρη, το 2ο καλύτερα για ένα μήνα στην ιστορία.

After tonight's win against the Mavs, the Jazz have:

11 straight wins (longest active winning streak in NBA)

9 straight games with 15+ threes (2nd longest in NBA history)

Utah has made 265 3's in the month of January, the 2nd most in a calendar month in NBA history. pic.twitter.com/mM6jKYbhzA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 30, 2021