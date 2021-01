Κλίπερς: Οι Τζορτζ - Λέοναρντ είναι διεθέσιμοι για το ματς με τους Μάτζικ! (pic)

Οι Κλίπερς έμαθαν να ζουν δίχως τους δύο σταρ τους, τον Καουάι Λέοναρντ και τον Πολ Τζορτζ. Αμφότεροι έχουν τεθεί εδώ και τρεις ημέρες εκτός λόγω του πρωτόκολλου για την covid-19, όμως πλέον ετοιμάζονται για τη μεγάλη επιστροφή. Αμφότεροι βγήκανε εκτός από το πρωτόκολλο, κάτι που σημαίνει πως να είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να αγωνιστούν στο ματς με τους Μάτζικ (30/1, 02:30).

Kawhi Leonard and Paul George are out of health and safety protocols and available to play tonight vs Orlando according to source.

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 29, 2021