Μνήμες Κρις Ουέμπερ ξύπνησε ο Ρέτζι Τζάκσον.

Ο γκαρντ των Κλίπερς με το σκορ στο 108-102 υπέρ της ομάδας του ζήτησε timeout, όμως ο Ντοκ Ρίβερς τα είχε πάρει όλα.

Έτσι χρεώθηκε με τεχνική ποινή, όντας απαρηγόρητος στη συνέχεια.

Τουλάχιστον αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στον Ουέμπερ, ο οποίος λόγω του λάθους του στέρησε τον τίτλο από το Μίσιγκαν.

Reggie Jackson called a timeout when the Clippers didn't have any pic.twitter.com/OMSv7WJMTC

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 29, 2021