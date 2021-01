Σακίλ: «Αγαπημένος μου Έλληνας παίκτης όλων των εποχών ο Φασούλας, δεύτερος ο Γιάννης»! (vid)

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ, ο πιο dominant ψηλός στη σύγχρονη ιστορία του ΝΒΑ, τέσσερις φορές πρωταθλητής στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και 15 φορές All-Star παρουσιάζει πλέον την εκπομπή «Inside The NBA» του ΤΝΤ στο πλευρό των Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Έρνι Τζόνσον και Κένι Σμιθ.

Ο «Σακ» αναφέρθηκε στον Παναγιώτη Φασούλα, χαρακτηρίζοντάς τον υποψήφιο για την προεδρία της ΕΟΚ ως τον αγαπημένο παίκτη του στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ!

«Μιλώντας για την Ελλάδα, θέλω να δώσω χαιρετισμούς στον αγαπημένο μου Έλληνα παίκτη, τον Φασούλα! Ο Φασούλας είναι ο αγαπημένος μου παίκτης στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ο Greek Freak είναι δεύτερος».

.@SHAQ says Panagiotis Fasoulas is his all-time favorite Greek player: pic.twitter.com/CixYPXek7D

— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) January 28, 2021