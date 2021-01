Όστιν Ρίβερς: Είχε 10/10 σουτ στο ημίχρονο κι έγραψε ιστορία! (pic)

Φοβερά πράγματα έκανε ο Όστιν Ρίβερς στο ημίχρονο κόντρα στους Τζαζ.

Ο γκαρντ των Νικς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 10/10 σουτ στο ημίχρονο.

Επίσης είναι πλέον ο πρώτος με 10/10 σουτ και 5/5 τρίποντα στο ημίχρονο την τελευταία 25ετία

Austin Rivers is the first Knicks player over the last 25 seasons to go 10-10 or better in a half. Rivers is also the first player over the last 25 seasons to go 10-10 from the field and 5-5 on 3-pointers in a single half. pic.twitter.com/p8AA4W1E1v

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 27, 2021