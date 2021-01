Δεν σταματούν να βομβαρδίζουν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου οι Τζαζ.

Η ομάδα της Γιούτα έχει 15+ τρίποντα σε 7 σερί ματς στο 3ο μεγαλύτερο σερί της ιστορίας του ΝΒΑ.

Είναι 3 ματς μακριά από το απόλυτο ρεκόρ που ανήκει στους Ρόκετς

The Jazz have now made 15 threes in 7 straight games, the 3rd-longest streak in NBA history. They're 3 away from the record held by the Rockets. pic.twitter.com/6mKTPdBX72

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 27, 2021