ΝΒΑ: Επιστρέφουν οι φίλαθλοι, αρχή σε Ατλάντα και Μαϊάμι την επόμενη εβδομάδα! (pic)

Η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο ανοίγει σταδιακά τα γήπεδα για περιορισμένο αριθμό φιλάθλων που θα παρακολουθήσουν ξανά δια ζώσης αγώνες ΝΒΑ έπειτα από τον περασμένο Μάρτιο!

Η αρχή θα γίνει στους αγώνες των Χοκς και των Χιτ που θα αρχίσουν να δέχονται φιλάθλους αυτή την εβδομάδα όπως αναφέρει ο Marc Stein!

Την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν οι Πέισερς και στη συνέχεια οι Γκρίζλις, Καβαλίερς, Ρόκετς, Πέλικανς, Μάτζικ και Τζαζ!

The NBA will soon be up to nine teams allowing reduced crowds with Atlanta and Miami planning to start admitting fans this week, Indiana starting last week and Memphis allowing floor-seat and suite-ticket holders. Cleveland, Houston, New Orleans, Orlando and Utah are the others

