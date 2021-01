Σαμπόνις: Στην... εξίσωση με Αντετοκούνμπο, Μαλόουν και Ουόλτον! (pic)

Φοβερά πράγματα κάνει ο Ντομάντας Σαμπόνις.

Ο Λιθουανός των Πέισερς έφτασε τα 15 double double στα 15 πρώτα ματς της ομάδας.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 5ος παίκτης με double double kai στα 15 πρώτα ματς μιας σεζόν, μετά τους Αντετοκούνμπο, Μπιλ Ουόλτον, Μόουζες Μαλόουν και Κέβιν Λοβ.

Απόψε μπορεί να τους κάνει.., παρέα και ο Νίκολα Γιόκιτς

Domantas Sabonis is the 5th player with a double-double in each of his first 15 games of a season since the ABA/NBA Merger, joining Bill Walton, Giannis Antetokounmpo, Moses Malone, and Kevin Love.

Nikola Jokic has a chance to join this list tonight. pic.twitter.com/1e5Fb10tGs

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 23, 2021