Τις τελευταίες ημέρες πολλά είναι τα παιχνίδια του NBA που αναβάλλονται λόγω κορονοϊού, με το πρόβλημα να δείχνει μεγάλο. Όσον αφορά τα κρούσματα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση βγήκαν 11 θετικά στα τελευταία 502 τεστ που έγιναν.

11 new positive cases of COVID-19 out of 502 NBA players for week, per source.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 20, 2021