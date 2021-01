Ο αγώνας ανάμεσα στους Μπλέιζερς και τους Γκρίζλις αναβλήθηκε. Μάλιστα, η ομάδα από το Μέμφις ακύρωσε την προπόνησή της, προτού γίνει γνωστή η είδηση της αναβολής του αγώνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΝΒΑ αναζητεί πιθανά κρούσματα.

Αυτός είναι ο 16ος αγώνας που αναβάλλεται από την αρχή της σεζόν.

Portland-Memphis is postponed tonight because of contact tracing, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 20, 2021