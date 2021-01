Ο Μπούκερ έχασε το παπούτσι του την ώρα του ματς και ο Ντιενγκ το κλώτσησε μακριά (vids)

Ο Ντέβιν Μπούκερ είχε πολλά νεύρα χθες από νωρίς λόγω κάποιων αποφάσεων των διαιτητών και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό τελειώνοντας με 12 πόντους.

Στο τέλος της δεύτερης περιόδου ο ηγέτης των Σανς έπαιξε με ένα παπούτσι για κάποια δευτερόλεπτα.

Τι είχε συμβεί; Προφανώς και δεν είχε δέσει καλά το παπούτσι του και του έφυγε, αλλά ο Γκόρτζι Ντιενγκ για να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός το κλώτσησε δίκην ποδοσφαιριστή έξω από το παρκέ.

Δείτε τη φάση...

Devin Booker cut right out of his shoe, then nearly faceplanted trying to turn, seemed upset with Gorgui Dieng for kicking it out of the lane pic.twitter.com/zhultRy6gs

— CJ Fogler 6'7" IQ 269 #BlackLivesMatter (@cjzero) January 18, 2021