Ουίζαρντς: Έβδομος παίκτης θετικός στον κορονοϊό! (pic)

Συνεχίζει να προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στους Ουίζαρντς. ο κορονοϊός.

Έβδομος παίκτης της ομάδας βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ από τον covid-19 προσβλήθηκε και ένα άλλο μέλος της ομάδας.

Πλέον οι πρωτεουσιάνοι έχουν μόλις 6 παίκτες υγιείς. Για μια εβδομάδα δεν έχουν παίξει ματς και δεν έχουν κάνει προπόνηση.

A seventh Wizards player and a staff member test positive for the coronavirus, Washingtion Post's @avarwallace reports. https://t.co/Ti9mVJmvlF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 18, 2021