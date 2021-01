Λούκα Ντόντσιτς, όπως λέμε... Ρόμπερτσον, Τσάμπερλεϊν και Χάρντεν!

Κόντρα στους Σικάγο Μπουλς, ο Λούκα Ντόντσιτς μέτρησε 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ. Οι Μάβερικς δεν απέφυγαν την ήττα και ο ίδιος μίλησε για τον εγωισμό στο παιχνίδι του. Η επίδοση των τουλάχιστον 30 πόντων, 15 ριμπάουντ και 15 ασίστ τον κάνουν μόλις τον τέταρτο στην ιστορία του ΝΒΑ που το πετυχαίνει.

Ποιοι είναι οι άλλοι τρεις; Ο Όσκαρ Ρόμπερτσον το έχει πράξει 5 φορές και οι Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Τζέιμς Χάρντεν από μία. Πάντως, ο Σλοβένος το πέτυχε σε ηλικία 21 ετών και έγινε ο νεότερος ανάμεσα στους τέσσερις!

Luka Doncic yesterday:

36 PTS

16 REB

15 AST

He's just the fourth player in NBA history to record at least 35p/15r/15a in a game, joining Oscar Robertson (5x), Wilt Chamberlain, and James Harden.

At 21 years old, he's the youngest of those players to do so. pic.twitter.com/zRUT6BnP0l

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 18, 2021