Μαρκέλ Φουλτζ: Όλη η καριέρα του μια δοκιμασία... (vids)

Ο Μαρκέλ Φουλτζ έχει βιώσει απίστευτα πολλές δυσκολίες. Εκτός από αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι, είναι ένας άνθρωπος που πρώτα απ' όλα έπρεπε να ξεπεράσει τα πραγματικά προβλήματα και έπειτα όσα έβλεπαν ως προβλήματα οι υπόλοιποι σε αυτόν.

Το 2017 ο Φουλτζ έγινε το Νο.1 ντραφτ και αυτόματα τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα του ΝΒΑ. Όλοι οι ρούκις θέλουν να ακούσουν το όνομα τους πρώτο, αλλά πολλοί δυσκολεύονται να αντέξουν αυτό που ακολουθεί. Ο νεαρός παίκτης επιλέχθηκε από τους Σίξερς και όλοι περίμεναν μαζί με τον Σίμονς και τον Εμπίντ, να φτιάξουν μια υπερομάδα. Οι Σίξερς απόλαυσαν την επιτυχία τους παίρνοντας έναν εξαιρετικό σουτέρ και έναν παίκτη με όλο το πακέτο και τότε ήταν αλήθεια. Δεν ήταν αλήθεια τα ίδια δεδομένα, 22 μήνες μετά.

Last night I actually found some new old footage that I shot of Markelle Fultz one week before the NBA draft. Another reminder of what his shot used to look like. pic.twitter.com/tsnx2aQ2ZH

— Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) December 4, 2018