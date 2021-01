Ντράμοντ: Ξεπέρασε τον Ολάζουoν μετά το φοβερό... 20-20! (pic)

Πράματα και θάματα έκανε ο Αντρέ Ντράμοντ κόντρα στους Νικς, έχοντας 33 πόντους και 23 ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο έκανε το 43ο ματς καριέρας με 20+ πόντους και και 20+ ριμπάουντ, ξεπερνώντας τον Χακίμ Ολάζουον και μπαίνοντας 3ος στη λίστα.

Πάνω του οι Μόουζες Μαλόουν με 109 ματς και Ντουάιτ Χάουαρντ με 51.

Andre Drummond had his 43rd career 20-point, 20-rebound game tonight, passing Hakeem Olajuwon for the 3rd-most since the NBA-ABA Merger according to @EliasSports

Only Moses Malone (109) and Dwight Howard (51) have more. pic.twitter.com/ScMbgIBJBJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 16, 2021