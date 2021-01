Συνεχίζουν τα προβλήματα με τον κορονοϊό στους Ουίζαρντς.

Πλέον η Ουάσινγκτον έχει και τρίτο παίκτη θετικό στον κορονοϊό.

Έχει αναβληθεί το Ουίζαρντς-Τζαζ, ενώ είναι πιθανό να έχει την ίδια μοίρα και η αναμέτρηση κόντρα στο Κλίβελαντ.

A third Washington Wizards player has tested positive for the coronavirus, sources tell ESPN. The NBA postponed Wednesday and Friday games involving the team this week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 14, 2021