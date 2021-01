ΝΒΑ: Για 15 ημέρες θα απαγορεύονται χειραψίες, αγκαλιές και high five! (pic)

Πλήρης αποστείρωση. Με τις ευλογίες του ΝΒΑ και της Ένωσης Παικτών! Οι δυο πλευρές επεξεργάζονται ένα πλάνο που θα περιορίσει την έξαρση του κορονοϊού. Τι περιλαμβάνει; Απαγορεύονται οι αγκαλιές. Απαγορεύονται οι επαφές με τους αντίπαλος, πριν ή μετά τον αγώνα. Απαγορεύονται τα high five ακόμη και όταν οι παίκτες εκτελούν βολές!

Παράλληλα, θα ζητηθεί από τους προπονητές και τους παίκτες που είναι στον πάγκο να φορούν τις μάσκες τους.

Also, sources say: More enforcement of mask-wearing, including coaches during games and players on bench. https://t.co/HgcEghtIYQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2021