ΝΒΑ: Αναβολή και στο Μπουλς - Σέλτικς!

Μετά την αναμέτρηση των Πέλικανς με τους Μάβερικς, το ΝΒΑ προχώρησε και στην αναβολή του αγώνα ανάμεσα στους Σικάγο Μπουλς και στους Μπόστον Σέλτικς (13/1, 03:00). Η τελευταία είναι το 40 ματς που αναβάλλεται τη φετινή σεζόν. Αποφασίστηκε εξαιτίας των πολλών κρουσμάτων που έχουν πλήξει τους Σέλτικς και δεν συμπλήρωναν τον απαιτούμε ο αριθμό των 8 παικτών.

NBA has postponed Celtics-Bulls on Tuesday too, league says. Source says Boston remains short the necessary players.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2021