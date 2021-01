Χιτ - Σέλτικς: Αναβλήθηκε η αναμέτρηση (pic)

Ένας τεστ παίκτη των Χιτ δεν έχει ακόμη οριστικό αποτέλεσμα και έτσι η αναμέτρηση της ομάδα του Σπόελστρα με τους Σέλτικς αναβλήθηκε.

Ο συγκεκριμένος παίκτης των Χιτ έχει έρθει σε επαφή με τους περισσότερους συμπαίκτες του κι από τη στιγμή ου το αποτέλεσμα του τεστ δεν έχει γίνει γνωστό, οι Χιτ δεν έχουν οκτώ διαθέσιμους παίκτες.

Να θυμίσουμε πως κι οι Σέλτικς θα αγωνίζονταν με εννιά απουσίες και μόλις οκτώ διαθέσιμους παίκτες.

The Boston Celtics-Miami Heat game tonight has been postponed, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. A Heat player has returned an inconclusive test, and team does not have required eight players to proceed with game tonight due to contact tracing.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2021