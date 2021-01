Η ιστορία της φαμίλιας Ινγκλς δεν είναι άγνωστη. Έχουν αφιερωθεί στη διάδοση του αυτισμού. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Η πάθηση βρίσκεται στο σπίτι τους. Μα δεν το κρύβουν. Το αγκαλιάζουν. Και μαζί το παιδί τους, τον μικρό Τζέικομπ που έχει αυτισμό. «Πριν από δύο χρόνια καθίσαμε σε ένα δωμάτιο και μας είπαμε ότι ο γιος μας, Τζέικομπ, έχει αυτισμό. Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει αυτό για εμάς ή για εσένα. Εχεις δουλέψει τόσο σκληρά. Συνεχίζεις να μεγαλώνεις και να μας δείχνεις πόσο υπέροχη προσωπικότητα έχεις μέσα σου. Είμαι τόσο περήφανος για εσένα. Σε αγαπάω φιλαράκο», έγραψε ο φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ.

Θυμίζοντας σε όλους πως πρέπει να αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα. Και πως μπορεί η ζωή να αλλάξει από τη μία ημέρα στην άλλη. Η οικογένεια του Τζο Ινγκλς προσφέρει φιλανθρωπικό έργο αναφορικά με τον αυτισμό, από την πρώτη στιγμή που έγινε η διάγνωση στον γιο του.

2 years ago today we sat in a room while getting told ‘Jacob has Autism’

I had no idea what that meant for you or us. You have worked so hard. You continue to grow & show us that amazing personality inside you!

I am so proud of you.

I love you so much buddy. pic.twitter.com/yp9WjXilwe

— Joe Ingles (@Joeingles7) January 8, 2021