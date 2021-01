Αυτή η προβολή ενός βίντεο για τους Ατλάντα Χοκς δεν ήταν διόλου βαρετή. Φρόντισε γι' αυτό ο Τζον Κόλινς! Κατηγόρησε ανοικτά τον συμπαίκτη του, Τρέι Γιανγκ για το κουμάντο που κάνει στην επίθεση! Ο Κόλινς ζήτησε να μπαίνει στα συστήματα της ομάδας πιο γρήγορα, ενώ αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που παίρνει ο Γιανγκ και είναι εξαιρετικά γρήγορες, με τους υπόλοιπους της πεντάδας απλώς να κοιτούν.

Οι δυο τους δεν μπήκαν σε αντιπαράθεση, αλλά ο Γιανγκ, σύμφωνα με το Athletic, απάντησε πως διαφωνεί με όσα λέει ο συμπαίκτης του. Πάντως, σε επικοινωνία που είχε η αμερικανική ιστοσελίδα με τον Κόλινς για το ζήτημα, ο 23χρονος φόργουορντ ανέφερε πως «Ο Τρέι είναι αδερφός μου, ό,τι και αν συμβεί».

Report: ‘Unhappy’ John Collins recently called out Trae Young’s handling of the Atlanta Hawks offense https://t.co/ZX73sdRI28

— NBA Central (@TheNBACentral) January 8, 2021