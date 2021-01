Συνεχίζεται το πρόβλημα με τον κορονοϊό και στο ΝΒΑ.

Άλλα 4 νέα κρούσματα βρέθηκαν στα τεστ που έγιναν σε σύνολο 498 παικτών από τις 30 Δεκέμβρη.

Στη... φούσκα το ΝΒΑ είχε καταφέρει να μην έχει κανένα κρούσμα covid-19, κάτι που έδειξε και την επιτυχία του εγχειρήματος.

Four new NBA players have tested positive for coronavirus out of 498 tested since Dec. 30, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021