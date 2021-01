Καβαλίερς: Εκτός ο Έξουμ για 1-2 μήνες! (pic)

Η... βαλίτσα πάει μακριά για τον Ντάντε Έξουμ. Από έναν παίκτη με εκπληκτική προοπτική, έχει εξελιχθεί σε κάποιον που δεν έχει αγωνιστεί παραπάνω από 60 αγώνες (ανά σεζόν) εκτός από τις δύο πρώτες της καριέρας του (2014-2015, 2015-2016). Αυτή τη φορά ο Αυστραλός γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς (είχε αγωνιστεί σε 6 ματς φέτος) υπέστη τράβηγμα στη δεξιά κνήμη! Και αναμένεται να λείψει για 1 με 2 μήνες!

Cavaliers guard Dante Exum is expected to miss one-to-two months with strained right calf, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2021