Ο Μπρουκς κάρφωσε και έριξε στο παρκέ τον ΛεΜπρον και το «πλήρωσε» με clutch σουτ και trash talking! (vid)

Οι Λέικερς δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Γκρίζλις, αλλά ο ΛέΜπρον Τζέιμς το είχε πάρει προσωπικά και δεν γινόταν να το αφήσει να περάσει έτσι. Ο Μπρουκς του πήρε την μπάλα, τον έριξε στο παρκέ και πήρε και το φάουλ, πανηγυρίζοντας πάνω από τον «Βασιλιά».

Ε, αυτό δεν άρεσε στον ΛεΜπρον, που έπαιξε το ένας με έναν έβαλε ένα τεράστιο και clutch καλάθι και κάνοντας και trash talking στον αντίπαλο του, λέγοντας πως είναι... μικρός.

Ο Μπρουκς μάλλον έμαθε με τον δύσκολο τρόπο, να μην προκαλεί τον ηγέτη των Λέικερς...

Dillion Brooks get the and-one over LeBron

LeBron gets the game-clinching fadeaway over Brooks and calls him small

(h/t @D_Portillo_0) pic.twitter.com/FZ3Pyq37fv

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 6, 2021