Νετς - Τζαζ 130-96: «Πάρτι» με Ίρβινγκ! (vid)

Στο 4-4 πήγαν οι Νετς που δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν τη Γιούτα ακόμα και χωρίς Ντουράντ.

Το Μπρούκλιν επικράτησε με , αφού ο Ίρβινγκ έκανε ότι ήθελε με 29 πόντους (οι 18 στην πρώτη περίοδο). Εξαιρετικός και ο Άλεν με 19 και 18 ριμπάουντ. Στους 24 σταμάτησε ο ΛεΒέρτ.

Από την άλλη, 31 μέτρησε ο Μίτσελ που ήταν απελπιστικά μόνος του. Ο Γκομπέρ είχε 11 ριμπάουντ και 10 πόντους.

The DIME or the DUNK?? pic.twitter.com/X2jn2oXYCU

— NBA (@NBA) January 6, 2021