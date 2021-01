Τέιτουμ και Μπράουν όπως... Μπερντ και ΜακΧέιλ! (pic)

Συγκεκριμένα οι δύο σταρ των Σέλτικς άγγιξαν ένα μοναδικό ρεκόρ των δύο θρύλων της ομάδας από τα μέσα της δεκαετίας του '80.

Ύστερα από τα οκτώ πρώτα ματς της σεζόν στο ΝΒΑ μέτρησαν 425 πόντους, όπερ και σημαίνει 53,1 κατά μέσο όρο σε κάθε ματς. Αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία των Σέλτικς!

Η καλύτερη ανήκει στους Λάρι Μπερντ και Κέβιν ΜακΧέιλ οι οποίοι στα οκτώ πρώτα παιχνίδια της σεζόν 1986-87 είχε έναν πόντο περισσότερο (426 ήτοι 53,3 πόντοι κατά μέσο όρο)!

Jayson Tatum and Jaylen Brown have combined to score 425 points (53.1 PPG) this season, 2nd-most by a Celtics duo through the team's first 8 games of a season trailing only Larry Bird and Kevin McHale in 1986-87 (426 pts, 53.3 PPG) pic.twitter.com/Jb0jzha4Rk

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 5, 2021